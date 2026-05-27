В Калининграде заменят полтысячи столбов уличного освещения

На капитальный ремонт сетей направят почти 50 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В этом году в Калининграде обновят наружное освещение на 29 участках в разных частях города. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.

Подрядчику предстоит заменить более 10 км проводов, около 500 опор и почти 100 светильников. На работы направят почти 50 млн рублей. Власти рассчитывают, что после ремонта эти участки станут безопаснее для пешеходов и водителей.

В адресный перечень вошли:

улица Мусоргского — от Озерова до дома № 21; улица Калязинская; улица Ленинградская, включая дом № 38; улица Зелёная улица — от Нарвской до Горького; улица Омская улица, включая дома № 2−6; улица Ротко; Новый Вал; улица Магнитогорская, включая дом № 3; улица Аральская улица — от Лужской до Карташева; Бодайбинский переулок — пешеходная дорожка к школе № 9 и участок возле неё; улица Алтайская; переулок Карташева, включая дом № 9; улица Лужская, включая дом № 52; улица Откосная; улица Земнухова, включая дома № 8−10; улица Станиславского; улица Мичурина; улица Талалихина; улица Пражская; улица Римская; Венский переулок; улица Берлинская; улица Клавдии Назаровой; улица Типографская; улица Козенкова; улица Химическая.

В Калининграде на улице Летней планируют поставить восемь фонарных столбов за 1,5 млн рублей.

