В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам

«Изменения подготовлены с учетом многочисленных обращений предпринимательского сообщества. Инициативу поддержали Законодательное собрание Севастополя и уполномоченный по защите прав предпринимателей», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
Также документ уточняет требования к внешнему виду торговых павильонов, размещаемых на пляжах. Теперь такие объекты должны соответствовать только современному типу НТО. При их оформлении разрешается использовать в том числе натуральное дерево.
Ранее сообщалось, что в Севастополе к лету-2026 торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Архитектурные типы НТО были утверждены в Севастополе в декабре 2024 года, и теперь, согласно действующим правилам, их три: «исторический», «балаклавский» и «современный», внешний вид и цвета каждого их которых должны соответствовать требованиям.