С блогера Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства», — написала Мизулина.
По ее словам, взысканные с Лебедева средства были направленным в Общероссийский народный фронт для поддержки бойцов специальной военной операции. Как сообщила Мизулина, также по иску ожидается взыскание с блогера Юрия Дудя*.
* лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.
