Фонтан «Детский хоровод» начали одевать в гранит в Волгограде

Для облицовки чаши фонтана используется натуральный карельский камень.

В областном центре специалисты начали облицовку фонтана «Детский хоровод» гранитными плитами, поделилась администрация Волгограда.

Обновление гидросооружения подходит к завершению — смонтировано техническое помещение, проложены инженерные сети и оформлена железобетонная чаша фонтана. Теперь формируется его внешний облик с помощью натурального карельского камня. Общий вес гранитной отделки составляет около 80 тонн.

Вместе с отделкой на прилегающей территории укладывается тротуарная плитка. А кроме того, планируется, что фонтан получит необычную архитектурную подсветку. Дополнительную прохладу Привокзальной площади, помимо фонтана, даст высадка 300 деревьев, которая запланирована в рамках комплексного благоустройства территории.