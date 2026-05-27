ФСБ РФ предупредила о попытках Эстонии нарушить соглашения по Чудскому озеру

Россия фиксирует попытки Эстонии нарушать границы по Нарве и Чудскому озеру.

Источник: Комсомольская правда

Эстония стремится пересмотреть соглашения с Россией по разграничению акваторий Чудского озера и реки Нарва, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

Эстонские действия, по словам представителя ФСБ, могут привести к конфликтам на границе и негативно сказаться на безопасности судоходства в пограничных водах.

В связи с этим принимаются меры для разрешения ситуации, включая взаимодействие с пограничными представителями и Министерством иностранных дел России.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Эстонии планировали разного рода провокации на День Победы в Ивангороде, где Россия каждый год устраивает концерт в честь 9 Мая в том числе для эстонских граждан.