ФСБ РФ предупредила о попытках Эстонии нарушить соглашения по Чудскому озеру

Эстония стремится пересмотреть соглашения с Россией по разграничению акваторий Чудского озера и реки Нарва, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете».
Эстонские действия, по словам представителя ФСБ, могут привести к конфликтам на границе и негативно сказаться на безопасности судоходства в пограничных водах.
В связи с этим принимаются меры для разрешения ситуации, включая взаимодействие с пограничными представителями и Министерством иностранных дел России.
