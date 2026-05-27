Вечером 27 мая Ростов накрыл ливень, ураганный ветер валит деревья

Из-за штормового ветра в Ростове вечером 27 мая падают ветви деревьев, город накрыл ливень.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 27 мая, Ростов-на-Дону накрыл сильный ливень. А штормовой ветер ломает ветви деревьев. Кадры последствий непогоды передают корреспонденты и читатели «КП — Ростов-на-Дону».

— В городе бушует настоящий ураган. Сильный ветер и дождь не прекращаются, — делится наш читатель.

На улицах падают крупные ветки, они перекрывают дороги и тротуары. Люди пытаются укрыться под зонтами, но порывы ветра их вырывают и ломают.

По словам ростовчан в городских пабликах в соцсетях, во многих домах временно отключается электричество, а в Пролетарском свет в квартирах полностью пропал.

Ветер ломает ветви и валит деревья. Дмитрий КУТЕПОВ.

Напомним, как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, вечером 27 мая в Ростове введен режим повышенной готовности, который продлится до 12:00 29 мая.

— До конца суток, а также ночью и утром 28 мая ожидается комплекс опасных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер до 20−25 метров в секунду, — предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Коммунальные службы переведены в режим оперативного реагирования. Им поручено быстро устранять аварии и чистить решетки ливнеприемников на дорогах. Жителей просят быть осторожными. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

