Клиника «Тонус» в Дзержинске выделила 100 квот на МРТ для многодетных семей

Медицинский центр в Дзержинске стал первым в Нижегородской области, где появился магнитно-резонансный томограф Siemens MAGNETOM Skyra экспертного класса с напряжённостью магнитного поля три Тесла. Руководство клиники, понимая, насколько важен этот аппарат для детской неврологии, приняло решение о выделении 100 квот на сумму более одного миллиона рублей на МРТ головного мозга для детей из многодетных семей. В рамках церемонии открытия было подписано соответствующее соглашение с «Ассоциацией многодетных семей». К участию в благотворительном проекте присоединились детская городская больница № 8 г. Дзержинска и Володарская ЦРБ.