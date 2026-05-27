Исследование: Жители Калининградской области могут накопить на «вторичку» за восемь лет

Жители Калининградской области могут накопить на квартиру за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир».Специалисты сопоставили цены на квартиры вторичного рынка с доходами населения и рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона. Предполагается, что он не будет брать ипотеку. Выяснилось, что средний калининградец, получая 76 тысяч рублей в месяц, накопит на квартиру стоимостью 7,5 миллиона рублей за 8,2 года. «Аналитики опирались на данные Федеральной службы государственной статистики о зарплатах населения за февраль 2026 года, а также на собственные данные о средней стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости по регионам», — говорится в исследовании.