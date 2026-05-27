Исследование: Жители Калининградской области могут накопить на «вторичку» за восемь лет

Жители Калининградской области могут накопить на квартиру за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир».Специалисты сопоставили цены на квартиры вторичного рынка с доходами населения и рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона. Предполагается, что он не будет брать ипотеку. Выяснилось, что средний калининградец, получая 76 тысяч рублей в месяц, накопит на квартиру стоимостью 7,5 миллиона рублей за 8,2 года. «Аналитики опирались на данные Федеральной службы государственной статистики о зарплатах населения за февраль 2026 года, а также на собственные данные о средней стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости по регионам», — говорится в исследовании.
Легче всего накопить на собственное жильё в Чукотском АО и Мурманской области — это займёт менее трёх лет. В десятку самых «скоростных» регионов вошли также Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, республика Коми, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалинская область и Камчатский край. Больше всех придётся ждать жителям Дагестана — им нужно копить 13 лет.
Ранее эксперты выяснили, что калининградским семьям нужно больше четырёх лет, чтобы отложить на первый взнос по ипотеке. На эти цели необходимо собрать около двух миллионов рублей. Предполагалось, что семья с двумя работающими взрослыми и ребёнком ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов. Для составления рейтинга эксперты учитывали размер первоначального взноса, медианную зарплату и стоимость потребительского набора в регионе, а также цены на квартиры площадью около 60 квадратных метров.