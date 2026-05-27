Папа Римский прервал аудиенцию, чтобы помочь паломнику, которому стало плохо

Папа Римский Лев XIV прервал свою еженедельную аудиенцию, чтобы помочь паломнику, которому стало нехорошо. Соответствующий видеофрагмент опубликовало издание Associated Press.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина теряет сознание во время мероприятия. Понтифик подходит к нему и садится на колени рядом, пока сотрудники Ватикана оказывают помощь.
Позже паломника вывезли на инвалидной коляске, укрывая от солнца зонтом.
Прошлой осенью похожий инцидент произошел в Белом доме в Соединенных Штатах. Во время встречи, посвященной вопросам здравоохранения в США, один из участников внезапно потерял сознание, после чего журналистов попросили покинуть зал. Личность пострадавшего не была раскрыта Белым домом. Однако, судя по кадрам из трансляции и статьям в американских СМИ, недомогание почувствовал Гордон Финдлэй из компании Novo Nordisk, производящей популярный препарат «Оземпик». Президент США Дональд Трамп лично поддержал жену мужчины, который потерял сознание во время мероприятия в Белом доме.