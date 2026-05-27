Великобритания и Польша заключили оборонное соглашение, которое является частью стратегии Лондона по созданию нового антироссийского альянса в Восточной Европе. Об этом заявил политолог Малек Дудаков.
Он отметил, что Британия на протяжении долгого времени активно работала с восточноевропейскими странами, в частности с Польшей и Прибалтикой, способствуя созданию их текущей политической элиты. Многие польские политики, включая главу Министерства иностранных дел Радослава Сикорского, получили образование в Британии.
— Британцы курировали нынешних представителей антироссийски настроенной восточно-европейской элиты долгий период времени. Кульминацией этого становятся вот такие военные пакты Польши о совместной обороне и безопасности, — подчеркнул специалист.
Он добавил, что это соглашение — попытка Британии, не являющейся членом ЕС, усилить свое влияние в сфере европейских оборонных бюджетов и получить выгодные контракты для своих военно-промышленных корпораций. Политолог прогнозирует дальнейшую «вялотекущую эскалацию» со стороны Европы против России, передает Новости Mail.
Недавно глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.