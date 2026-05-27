Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав закроет лазейки: покупка рецептурных препаратов станет невозможной

Минздрав России готовит законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без использования электронного рецепта.

Минздрав России готовит законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без использования электронного рецепта. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Только четкая привязка к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов запретит продажу рецептурного препарата. Сейчас отрабатывается механизм, и тогда будет полностью невозможно купить лекарство, если у вас не будет электронного рецепта», — передает «Интерфакс» слова Самойловой.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение такой системы позволит устранить проблему продажи рецептурных лекарств без соответствующих назначений, которая все еще фиксируется в аптечных сетях. За подобные нарушения в настоящее время предусмотрены значительные штрафы: от 30 тысяч рублей за обычные рецептурные средства до 200 тысяч рублей за препараты предметно-количественного учета.

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай подтвердил, что работа над текстом законопроекта находится на финальной стадии. По его словам, ведомство планирует обсудить документ с представителями Совета Федерации в рабочем порядке уже в ближайшие месяцы.