На юге Ростовской области ожидается сильный дождь 28 мая

В четверг на территорию Ростовской области будет облачная погода. Синоптики предупреждают: если в северных районах осадков не ожидается, то южные области весь день будут находиться под влиянием дождевого фронта. При этом в утренние и дневные часы интенсивность осадков на юге возрастёт до сильной.