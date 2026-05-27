На юге Ростовской области ожидается сильный дождь 28 мая

В четверг на территорию Ростовской области будет облачная погода. Синоптики предупреждают: если в северных районах осадков не ожидается, то южные области весь день будут находиться под влиянием дождевого фронта. При этом в утренние и дневные часы интенсивность осадков на юге возрастёт до сильной.
Ветер западного направления, который во второй половине дня перейдёт на юго-западный, будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Местами возможны порывы до 15 м/с, что требует осторожности при нахождении на открытых пространствах.
Температурный фон останется умеренно тёплым: в ночные часы столбики термометров покажут от +13°С до +17°С, днём воздух прогреется до +16…+19°С.