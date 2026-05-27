Волгоградские дзюдоисты привезли медали из Москвы

На пути к золоту Алина провела четыре схватки, демонстрируя отточенную технику и железную волю к победе. Финальная встреча с Дианой Матвеевой из Подмосковья не затянулась: менее чем за три минуты Щёткина заработала два «ваза‑ари» и обеспечила себе высшую ступень пьедестала.