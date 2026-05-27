Advance: Москва переходит к новому уровню давления на Киев, снимая ограничения

Россия переходит к новому этапу давления в рамках специальной военной операции на Украине, намереваясь наносить «системные удары» по объектам в Киеве. Об этом сообщило издание Advance, ссылаясь на телефонный разговор между главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио.

По мнению автора статьи, этот шаг означает отход от предыдущей тактики, которая позволяла Москве сохранять баланс между достижением целей и поддержанием привычного уклада жизни в обществе. Россия вступает в фазу, где «ограниченная операция» все хуже соответствует своей логике. Сейчас эта модель подвергается серьезной трансформации под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

Системные удары по украинским центрам принятия решений, объектам оборонно-промышленного комплекса и разведки призваны удовлетворить запрос российского «военного лагеря» на более жесткие методы ведения боевых действий. Предупреждение Вашингтону ясно дает понять, что Москва больше не готова мириться с безопасным тылом для украинского политического руководства и западных координаторов.

Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений.

