Пашинян назвал сотрудничество с РФ проблемой для железных дорог Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил необходимость пересмотра концессионной модели армянских железных дорог, которые в настоящее время находятся под управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», дочерней структуры РЖД. Об этом сообщает Finport.am.
Во время встречи с избирателями в селе Гохт Котайкской области он пояснил, что в противном случае могут возникнуть определенные санкционные риски, учитывая сложные отношения Москвы с западными странами.
— Мы считаем, что нам обязательно нужно изменить концессионную логику армянских железных дорог, которые, кстати, на 100 процентов принадлежат Республике Армения. Это необходимо для того, чтобы санкционное препятствие не стало проблемой для наших железных дорог, — заявил Пашинян.
Тем не менее, по его словам, Армения продолжит работу в этом направлении с партнерами, включая Россию.
Поскольку международные компании стремятся избежать таких рисков и ищут альтернативные пути, национальные железные дороги, полностью принадлежащие стране, могут потерять важные преимущества, говорится в материале.
Также СМИ писали, что Россия предупредила Армению о готовности приостановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в Европейский союз.
Власти Армении наметили курс на отдаление от России и сближение с ЕС. В то же время в России с полок магазинов постепенно начали исчезать армянские товары. Так, с 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз армянских цветов из-за нарушений обязательных требований. Уже 23 мая по той же причине была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения Москвы и Еревана в ближайшее время.