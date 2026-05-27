Минздрав предложил запретить продажу лекарств без электронного рецепта

В 2022 году Госдума приняла закон о запуске эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023-го до 1 марта 2026-го. Согласно документу, для онлайн-покупки медикаментов предусмотрены электронные рецепты. Личность покупателя должна была проверяться по данным, указанным на таком электронном документе. Ответственность за это возложили на аптеки, отпускающие через интернет рецептурный товар.