Минздрав предложил запретить продажу лекарств без электронного рецепта

Минздрав работает над законопроектом, согласно которому рецептурные лекарства в аптеках можно будет продавать только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, передает корреспондент РБК.
«Да, есть на сегодняшний день еще случаи, когда лекарственные препараты, подлежащие рецептурному отпуску, продаются без рецепта. В данном случае только четкая привязка к электронному рецепту и продажа через систему МДЛП [мониторинга движения лекарственных препаратов] запретит продажу лекарственного препарата рецептурного», — сказала она.
По словам Самойловой, если проект примут, «это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов», и купить такие препараты без электронного рецепта будет невозможно.
В 2022 году Госдума приняла закон о запуске эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023-го до 1 марта 2026-го. Согласно документу, для онлайн-покупки медикаментов предусмотрены электронные рецепты. Личность покупателя должна была проверяться по данным, указанным на таком электронном документе. Ответственность за это возложили на аптеки, отпускающие через интернет рецептурный товар.