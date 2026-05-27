Мужчиной, которого Гагарина подписала как «моя любовь», оказался Лазарев

Певица Полина Гагарина спровоцировала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав в социальных сетях совместное фото с мужчиной и подписав его интригующим «Моя любовь». Однако, вопреки ожиданиям, рядом с артисткой оказался не таинственный возлюбленный, а давний коллега и друг Сергей Лазарев.
Внимательные поклонники быстро узнали певца на снимке. Интрига получила продолжение, когда Лазарев опубликовал аналогичное фото, но уже с Полиной, стоящей спиной к камере, сопроводив его лишь многозначительным эмодзи-сердечком.
Недавно журналисты заявили, что Полина Гагарина встречается со своим 36-летним концертным директором Сергеем Сметаниным. Очевидцы сняли на видео, как молодые люди держатся за руки, обнимаются и оживленно беседуют о чем-то в процессе прогулки возле усадьбы Саймонова в Москве.
В феврале Telegram-канал Mash сообщил, что артистка якобы задолжала Федеральной налоговой службе больше 10 миллионов рублей. Если певица продолжит игнорировать «требования налоговой», ей, как утверждалось, могут заблокировать счета трех компаний.