200 тонн молочной продукции за 2 дня экспортировано из Волгограда в Китай

За 22 и 23 мая с территории региона было экспортировано 200 тонн молочной продукции в Китай, сообщает Управление Россельхознадзора по Волгоградской области.
Груз — сухую молочную сыворотку перед отправкой специалисты проверили на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Качество и безопасность продукты были подтверждены в ходе лабораторных исследований.
По завершению проверок продукция отправилась к получателю водным транспортом. А ранее стало известно, что волгоградские аграрии за первый квартал текущего года в семь раз нарастили экспорт зерна.