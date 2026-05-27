Создана модель обмена данными между гражданскими БПЛА

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали имитационную модель обмена данными между беспилотными аппаратами гражданского назначения. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУПТД.
«В рамках совместной работы специалистов лаборатории информационных технологий в системном анализе и моделировании СПБ ФИЦ РАН и кафедры информационных технологий СПбГУПТД была разработана имитационная модель взаимодействия беспилотных аппаратов гражданского назначения. Разработка решит проблему обмена данными внутри группировки автономных подвижных объектов (ГАПО), что повысит эффективность операций, в которых они участвуют. Среди таких операций: мониторинг территорий, картографирование, инспекция инфраструктуры (трубопроводы, ЛЭП, мосты), логистика», — отметили в пресс-службе.
Разработанная модель учитывает траектории движения аппаратов, параметры скорости и ускорения, ориентацию в пространстве, характеристики оборудования, а также временные интервалы устойчивой связи между аппаратами, в течение которых возможен обмен данными.
Модель протестирована на примере взаимодействия двух беспилотных аппаратов — летательного и наземного, функционирующих как элементы ГАПО. Исходные маршруты аппаратов задаются пользователем в виде набора опорных точек, после чего программа формирует по ним сглаженную пространственную кривую. При построении траекторий учитывается динамика движения аппаратов, вводятся ограничения на скорость и перегрузки.
Рассматривается возможность моделирования систем с большим количеством аппаратов с учетом влияния внешних и внутренних возмущающих воздействий.