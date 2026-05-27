Прямые авиарейсы между Россией и Танзанией возобновят с июля

Авиакомпания Air Tanzania получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар. Об этом в среду, 27 мая, сообщил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что перелеты, предварительно, стартуют 2 июля с частотой три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Министр подчеркнул, что первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки. Это решение стало результатом межгосударственных консультаций и конструктивного диалога с танзанийской стороной.

— Министерство продолжит работу по расширению карты полетов между Россией и другими странами в интересах граждан и иностранных туристов, — передает слова Никитина ТАСС.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее рассказал, что Россия прорабатывает возможность отмены визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, ведется работа по введению группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом.

С 11 мая 2026 года россиянам разрешили посещать Саудовскую Аравию без визы. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами об этом восточном экзотическом направлении туризма.

Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
