Прямые авиарейсы между Россией и Танзанией возобновят с июля

Авиакомпания Air Tanzania получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар. Об этом в среду, 27 мая, сообщил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин.
Он отметил, что перелеты, предварительно, стартуют 2 июля с частотой три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Министр подчеркнул, что первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки. Это решение стало результатом межгосударственных консультаций и конструктивного диалога с танзанийской стороной.
— Министерство продолжит работу по расширению карты полетов между Россией и другими странами в интересах граждан и иностранных туристов, — передает слова Никитина ТАСС.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее рассказал, что Россия прорабатывает возможность отмены визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, ведется работа по введению группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом.
