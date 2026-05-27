В Нижегородской области дан старт новому сезону Всероссийского проекта «Страна Героев»

«Когда мы говорим “Городец”, то мы подразумеваем “история”, потому что это древнейший город нашего нижегородского региона. Городец всего лишь на пять лет младше Москвы, у нас один и тот же основатель — Юрий Долгорукий. История Городца также тесно связана с историей святого благоверного князя Александра Невского, поэтому наша земля — это история, это традиции. В составе Городецкого округа есть еще Заволжье — самый молодой город Нижегородской области, один из промышленных центров нашего региона. Поэтому мы удачно сочетаем и опыт, и молодость, задор. Я хочу пожелать, чтобы эта смена нашла отклик в душе, в сердце каждого из вас, и чтобы пребывание на городецкой земле сформировало у вас желание путешествовать по нашим малым городам, изучать историю нашей великой Родины, проникаться русским духом! Поздравляю с открытием смены!» — обратился к ребятам Александр Мудров.