В Нижегородской области дан старт новому сезону Всероссийского проекта «Страна Героев»

Нижегородская область вошла в число четырех субъектов Российской Федерации, которые по итогам конкурсного отбора станут площадками Всероссийского проекта Российского военно-исторического общества «Страна Героев» (12+) летом 2026 года. В регионе состоятся две профильные лагерные смены для тысячи подростков из разных субъектов страны. Участниками первой смены на базе санаторно-оздоровительного образовательного центра «Салют» в Городецком муниципальном округе стали ребята из 30 регионов России.
«Страна Героев» объединяет сеть лагерей, в которых ежегодно отдыхают 4,5 тысячи человек. Программа военно-исторического лагеря реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и направлена на воспитание в детях патриотизма и уважения к истории своей страны.
В ходе торжественного открытия нового сезона проекта 26 мая состоялись церемония поднятия флага Российской Федерации, знакомство участников с инструкторским составом и выступления творческих коллективов. В церемонии приняли участие и.о. министра образования Нижегородской области Михаил Пучков и глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров.
«То, что смена Всероссийского проекта “Страна Героев” проходит именно в нашем регионе, — это повод для гордости. Нижегородская область принимает 500 целеустремленных, активных ребят из 30 регионов страны — от Алтайского края до Сахалина, от ЛНР до Чувашии. За 14 дней участникам смены предстоит погрузиться в военную историю, освоить навыки социального проектирования, пройти огневую и парашютную подготовку. Ребята, которые приехали к нам, — это надежная опора страны, и мы верим: смена на базе “Салюта” подарит им яркие эмоции, новых друзей и чувство уверенности в своих силах!» — сказал Михаил Пучков.
Александр Мудров также поприветствовал ребят на гостеприимной городецкой земле.
«Когда мы говорим “Городец”, то мы подразумеваем “история”, потому что это древнейший город нашего нижегородского региона. Городец всего лишь на пять лет младше Москвы, у нас один и тот же основатель — Юрий Долгорукий. История Городца также тесно связана с историей святого благоверного князя Александра Невского, поэтому наша земля — это история, это традиции. В составе Городецкого округа есть еще Заволжье — самый молодой город Нижегородской области, один из промышленных центров нашего региона. Поэтому мы удачно сочетаем и опыт, и молодость, задор. Я хочу пожелать, чтобы эта смена нашла отклик в душе, в сердце каждого из вас, и чтобы пребывание на городецкой земле сформировало у вас желание путешествовать по нашим малым городам, изучать историю нашей великой Родины, проникаться русским духом! Поздравляю с открытием смены!» — обратился к ребятам Александр Мудров.
Приветственный адрес к участникам смены также направила руководитель дирекции военно-исторических лагерей Российского военно-исторического общества Анастасия Киселева.
«Главная ценность проекта “Страна Героев” — в том, что мы создаем для ребят среду, где знания об истории своей страны, уважение к подвигам предков и понимание личной ответственности за будущее Отечества становятся жизненными ориентирами. Насыщенная программа помогает ребятам получить новые навыки, осознать себя частью большого исторического процесса, наследниками Победы. Именно здесь, в атмосфере взаимопомощи и высоких целей, закладывается фундамент для воспитания настоящих патриотов, готовых делом служить своей стране», — отметила она.
На базе санаторно-оздоровительного образовательного центра «Салют» пройдут две смены, каждая продлится 14 дней и объединит 500 подростков в возрасте 12−17 лет из разных регионов страны, успешно прошедших конкурсный отбор. Участие в сменах бесплатное, на конкурсной основе — заявочная кампания организована на официальном сайте проекта.
В новом сезоне для детей подготовлена насыщенная программа, включающая тематические направления: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы», а также несколько модулей: «Военная история России», «Социальное проектирование», курсы по физической подготовке и сдаче норм ГТО и прочее. За две недели смены ребят ждут лекции и практические занятия, исторические реконструкции, спортивные соревнования, шахматные турниры, мастер-классы, командные и проектные мероприятия.
Особое место в программе занимают встречи с ветеранами специальной военной операции, известными спортсменами, историками и экспертами.
Участникам смен также предоставят возможность знакомства с богатой историей и культурой Нижегородской области. В лагере расположилась передвижная выставка народных художественных промыслов Нижегородской области, на сцене выступят художественные коллективы городских и районных Дворцов культуры, для юных патриотов также пройдут «Разговоры о важном» и встречи в рамках регионального проекта «Герои. Нижегородская область». Особым событием станет интерактивная выставка «Валерий Чкалов. Жизнь в полете. 120 лет», подготовленная правнуком знаменитого летчика Игорем Чкаловым.
Смены в Нижегородской области продлятся до 22 июня. Каждый участник получит сертификат, лидеров смены отметят дипломами.
Помимо Нижегородской, в этом году летние смены проекта пройдут в Волгоградской, Томской и Оренбургской областях.