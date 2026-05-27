Shaman открыл концерт в Пушкино с тайной папкой в руках

В понедельник Shaman опубликовал первое видео, снятое у здания посольства США в Москве, с тайной папкой в руках и заявил, что «скоро прольет свет правды». На следующий день артист показал кадры, снятые у скульптурной композиции «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной набережной в Москве, где сделал неожиданное заявление о том, что недоброжелатели уговаривают не публиковать информацию из тайной папки и предлагают выкупить ее.