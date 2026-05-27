Стере: Норвегия присоединится к ядерному зонтику Франции

В январе норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с РФ. Глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг также отметил, что страна занимается масштабным наращиванием военной и гражданской готовности. Политика реквизиции в Норвегии — конфискация имущества граждан в пользу армии. Под нее попадают транспортные средства, лодки, домашнее оборудование и объекты недвижимости.