Стере: Норвегия присоединится к ядерному зонтику Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере официально сообщил о вступлении страны в систему французского ядерного сдерживания,. Об этом сообщает агентство Reuters.
— Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России, — приводят его слова в материале.
27 мая Стере отправился в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам премьера, ядерное оружие не будет размещено на норвежской территории в мирное время.
В январе норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с РФ. Глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг также отметил, что страна занимается масштабным наращиванием военной и гражданской готовности. Политика реквизиции в Норвегии — конфискация имущества граждан в пользу армии. Под нее попадают транспортные средства, лодки, домашнее оборудование и объекты недвижимости.
В прошлом году The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей североевропейских государств и данные датской разведки, сообщило, что скандинавские страны усиливают военное сотрудничество, объединяя ресурсы для совместной обороны и готовясь к возможному конфликту с Россией.