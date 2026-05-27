В России начали выпускать линзу «Ясень», заменяющую хрусталик глаза при катаракте

В России впервые запустили производство линзы «Ясень», заменяющей пациентам с катарактой естественный хрусталик. Это полностью отечественная продукция, сообщили в Минздраве РФ.
«В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы “Ясень”, которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Она производится на базе НМИЦ МНТК “Микрохирургия глаза” им. С. Н. Федорова Минздрава России», — говорится в сообщении.
Из-за катаракты естественный хрусталик глаза теряет свою прозрачность, мутнеет и становится твердым. Как следствие — блокируется прохождение света сквозь него, и зрение ухудшается. Единственный известный на сегодняшний день способ лечения — это хирургическая операция по замене помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.
Плюс отечественной разработки «Ясень» в том, что после операции по установке линзы пациент может не носить очки. Тем, у кого катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, линза позволяет фокусировать зрение на разных расстояниях. При других глазных заболеваниях разработаны специальные модификации линзы.
«В частности, торический вариант “Ясеня” дополнительно корректирует астигматизм — исправляет искажения, вызванные неправильной формой роговицы, и обеспечивает высокую остроту зрения», — добавили в Минздраве РФ.
Специалисты отмечают, что отечественная разработка превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Как подчеркнули в Минздраве, с запуском серийного производства линзы высокотехнологичные офтальмологические хирургические операции станут еще более доступными для пациентов. Кроме того, российская разработка укрепит технологический суверенитет страны в офтальмологии.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов с диагнозом «катаракта» в России составляет около 2 миллионов человек. Общая заболеваемость составляет почти 1700 случаев на 100 тысяч населения страны.
«Катаракта является одной из основных причин слепоты в мире и распространенность продолжает расти, что делает ее актуальной проблемой для здравоохранения», — подчеркнул глава Минздрава РФ, выступая на всероссийском научно-практическом конгрессе «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии».
По словам министра здравоохранения, ежегодно российские хирурги делают до 500 тысяч операций, связанных с катарактой. При этом до 150 тысяч из них выполняют врачи НМИЦ МНТК Микрохирургии глаза имени академика Федорова Минздрава России.