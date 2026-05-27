Мишустин назначил Светлану Карецкую новым замглавы Минцифры

Возглавляющая департамент экономики и финансов Минцифры России Светлана Карецкая назначена замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, информация появилась на сайте ведомства. Ранее о том, что Карецкая займет этот пост, сообщили источники РБК.
На новом посту Карецкая будет руководить финансовым направлением и кадрами министерства, а также заниматься сопровождением и реализацией нацпроекта «Экономика данных».
Еще одним распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Сергея Кучушева. В документе говорится, что он покинул пост по собственному желанию.
Светлана Карецкая находилась на посту главы Департамента экономики и финансов Минцифры с августа 2020 года. Ранее она работала в различных коммерческих организациях, в Банке России и аналитическом центре при правительстве и принимала участие в разработке Госуслуг.
В начале мая о перестановках в Минцифры сообщил источник РБК. Собеседники РБК отмечали, что кадровые изменения обсуждаются на фоне планирующейся реорганизации — по их словам, в Минцифры готовятся изменения в структуре нескольких департаментов.
