Вечерний@Калининград: трамвайные премудрости, судебные дела и страницы прошлого

В Калининградской области продолжаются просветительские онлайн-встречи с экспертами в сфере общественного транспорта. Студенты, постигающие азы технологии транспортных процессов в БФУ им. Канта, получили возможность пообщаться с экспертами федерального уровня, которые рассказали им о транспортном букваре, экономике общественного транспорта и новых возможностях для его обновления.
Кстати, на встречу с экспертами приглашали и городских чиновников, ответственных за развитие общественного транспорта. Уж им-то, наверное, было бы весьма полезно послушать людей, которые разбираются в этой теме, поскольку сами калининградские чиновники имеют опыт в основном только в строительстве и реконструкции дорог, а не в организации движения транспорта. Но чиновники не пришли. Подробнее читайте по ссылке.
В Балтийском городском суде начались допросы свидетелей по делу бывшего главы администрации округа Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко, которых обвиняют в получении и даче взятки. Как уже сообщал «Новый Калининград», на прошлом заседании Мельников попросил суд допросить его супругу Викторию в числе первых, чтобы она могла присутствовать в зале как слушатель. В минувший вторник, 26 мая, Виктория Мельникова вместе с женой Максима Коваленко давала показания в суде. Подробности читайте по ссылке.
В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский» и старшего инспектора этого же подразделения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бездействие сотрудников ПДН привело к гибели семилетнего мальчика от рук отчима.
В конце мая 1991 года калининградские СМИ пытались удержать кинотеатр «Октябрь» в структуре Калининградской киносети, приглашали на курсы по обнаружению биопатогенных зон и искали пострадавшего, у которого в кафе «Снежинка» похитили брюки. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Обзор: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда».