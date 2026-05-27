Врач Анпилогова назвала шесть самых частых причин выпадения волос

Врач Екатерина Анпилогова назвала шесть самых частых причин выпадения волос.

Источник: Аргументы и факты

Усиленное выпадение волос чаще всего провоцируют хронический стресс, дефициты нутриентов, эндокринные нарушения и жесткие диеты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова.

Специалист пояснила, что длительный стресс переводит фолликулы в фазу покоя, а диффузное выпадение начинается через два-три месяца после травмирующего события. Низкий уровень ферритина лишает волосы кислорода, а нехватка витамина D нарушает цикл их роста, поэтому подбирать добавки без анализов опасно.

Эндокринные сбои, такие как гипотиреоз, делают волосы ломкими и тонкими на фоне общего ухудшения самочувствия. При очаговой алопеции иммунная система атакует собственные фолликулы, образуя гладкие участки без волос, что требует целенаправленного медицинского лечения.

Строгие ограничения в питании заставляют организм перераспределять ресурсы в пользу жизненно важных органов и отключать рост волос. Несбалансированные диеты и экстремальные режимы питания нередко приводят к массовой потере волосяного покрова из-за нехватки калорий и аминокислот.

Ранее врач Юлия Галлямова объяснила, как можно ускорить рост волос.