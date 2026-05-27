Пашинян заявил, что примет новую конституцию в случае переизбрания в июне

Это не первый раз, когда Пашинян затрагивает эту тему. Еще весной прошлого года премьер-министр сообщил, что в 2027 году планируется провести референдум о принятии новой Конституции. К примеру, в Армении могут быть внесены изменения в Конституцию в связи с заключением мирного договора с Азербайджаном. Основной закон страны содержит ссылку на постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», что стало актуальным после признания Ереваном этого региона частью Азербайджана.