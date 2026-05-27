Пашинян заявил, что примет новую конституцию в случае переизбрания в июне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах инициирует принятие новой конституции Армении. Об этом он заявил в интервью телеканалу Armenia в среду, 27 мая.

— Знаете, мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка. И мы исходим из этой повестки, — заявил Пашинян.

Он добавил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». Премьер-министр отметил, что после выборов и формирования политического большинства в парламенте будет инициировано принятие новой конституции через проведение референдума.

Это не первый раз, когда Пашинян затрагивает эту тему. Еще весной прошлого года премьер-министр сообщил, что в 2027 году планируется провести референдум о принятии новой Конституции. К примеру, в Армении могут быть внесены изменения в Конституцию в связи с заключением мирного договора с Азербайджаном. Основной закон страны содержит ссылку на постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», что стало актуальным после признания Ереваном этого региона частью Азербайджана.

