В Таганроге за день в службу 112 поступило более 3000 обращений из-за урагана

В Таганроге к вечеру среды, 27 мая, в службу экстренного реагирования «112» поступило более трех тысяч обращений, связанных с отключением электроэнергии и падением деревьев. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.