В Таганроге за день в службу 112 поступило более 3000 обращений из-за урагана

В Таганроге 27 мая ураганный ветер валит деревья, обрывает провода, повреждено больше 15 машин.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге к вечеру среды, 27 мая, в службу экстренного реагирования «112» поступило более трех тысяч обращений, связанных с отключением электроэнергии и падением деревьев. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.

В городе действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра падают ветки и целые деревья, обрываются линии электропередач. Наибольшее количество отключений зафиксировано в СНТ и ДНТ на Мариупольском шоссе, на улицах Нестерова, Чайковского, Таврическая, Бериева, Дзержинского, Морозова и других территориях. Повреждено более 15 автомобилей.

— Энергетики ПАО «Россети Юг» восстанавливают электроснабжение. Аварийные бригады работают круглосуточно. Подготовлены резервные силы. Сотрудники МКУ «Благоустройство» распиливают и убирают упавшие деревья, расчищают проезды. Ситуацию контролируют оперативные службы, — рассказала Светлана Камбулова.

Глава города призвала жителей соблюдать меры безопасности. По возможности оставаться дома, а на улице не подходить к оборванным проводам и поврежденным деревьям, не парковать машины под ними.

— При ЧП нужно звонить по номеру «112».

