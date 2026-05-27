В Калининграде вынесен приговор несовершеннолетнему за поджог на железной дороге

совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 УК РФ).
Как установил суд, в период с июля по август 2025 года несовершеннолетний получил через мессенджер указание от неустановленного лица о совершении теракта. Выполняя инструкцию, он подготовил зажигалку и пластиковую бутылку с бензином, после чего совершил поджог батарейного и релейного шкафов на перегоне Знаменск — Гвардейск в Калининградской области.
С учётом позиции государственного обвинителя Калининградской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.