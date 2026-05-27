Премьер Норвегии Стёре заявил о присоединении к ядерному зонту Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что его страна будет под защитой французского ядерного щита. Об этом он заявил во время своего визита во Францию. Слова премьера приводит NTB.
«Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», — говорится в публикации.
Норвежский премьер также отметил, что ядерное оружие не будут размещать на территории страны в мирное время. Что насчет военного времени, особенно в контексте подготовки ЕС к войне с Россией, Стёре не уточнил.
В среду Стёре посетил Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном и подписания оборонного соглашения, в рамках которого Норвегия присоединится к ядерной программе Парижа.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия допускает ответные меры в отношении Норвегии за ограничения, вводимые Осло в сфере рыболовства.