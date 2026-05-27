Врач Мельникова объяснила, почему нельзя запивать еду ледяной водой

Привычка запивать еду холодными напитками нарушает процесс пищеварения и повышает риск развития желудочно-кишечных заболеваний. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Холодная жидкость усиливает моторику желудка, из-за чего недостаточно обработанная пища быстрее попадает в кишечник и вызывает вздутие. Чувство насыщения при этом запаздывает, что может привести к перееданию и набору лишнего веса.
Напитки низкой температуры разбавляют желудочный сок и снижают его защитные функции против патогенных микроорганизмов. Холодная вода также раздражает слизистую оболочку, поддерживает воспаление и замедляет восстановление при уже имеющихся болезнях ЖКТ.
Специалист рекомендует выбирать теплые напитки температурой около 60−65 градусов для мягкого переваривания и лучшего усвоения питательных веществ. Не следует запивать пищу непосредственно во время жевания, а слишком горячие жидкости так же вредны, как и ледяные, поскольку травмируют слизистую и зубную эмаль.
