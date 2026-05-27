Губернатор и президент Всероссийской федерации самбо обсудили развитие этого вида спорта в регионе

В Гурьевске тренировки по самбо проводятся в зале единоборств, в том числе на бесплатной основе. В посёлке Знаменск Гвардейского округа работает физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий самбо. В 2025 году введены в эксплуатацию ФОКи в Мамонова и Славске, где предусмотрены залы для спортивной борьбы.