Губернатор и президент Всероссийской федерации самбо обсудили развитие этого вида спорта в регионе

В среду, 27 мая, в правительстве Калининградской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Беспрозванных и президента Общероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Основной темой стало развитие самбо в регионе в преддверии 90-летия признания этого вида спорта, которое будет отмечаться в 2028 году.
Алексей Беспрозванных отметил, что самбо пользуется большой популярностью в Калининградской области — этим единоборством занимаются 3 762 человека. Сергей Елисеев, в свою очередь, подчеркнул, что регион имеет хорошие традиции развития самбо, и поздравил область с 80-летним юбилеем. Он также высоко оценил уровень организации Российско-Китайских молодежных летних игр, проходящих в регионе.
Самбо развивается в регионе с 1968 года. Здесь действует общественная организация «Федерация самбо и дзюдо Калининградской области». В спортивных школах функционируют 10 отделений по самбо, в том числе в государственной спортивной школе по дзюдо и самбо.
В Гурьевске тренировки по самбо проводятся в зале единоборств, в том числе на бесплатной основе. В посёлке Знаменск Гвардейского округа работает физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий самбо. В 2025 году введены в эксплуатацию ФОКи в Мамонова и Славске, где предусмотрены залы для спортивной борьбы.
Регион также участвует во всероссийском проекте «Самбо в школу», который действует на базе 13 общеобразовательных учреждений в восьми муниципальных образованиях.
Среди наиболее ярких успехов — победы Анжелы Гаспарян на Кубке мира по боевому самбо и чемпионате мира по боевому самбо в 2025 году, а также победы на трёх мировых и европейских стартах годом ранее.