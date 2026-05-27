В Светлом владелец магазина набрал подпольных электронок и жиж для вейпов почти на миллион, но его сдал покупатель

В Светлом у 60-летнего владельца магазина на улице Советской нашли партию нелегальных товаров для курения. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 27 мая.
Проверка началась с жалобы местного жителя. Мужчина сообщил, что в лавочке продают товары для вейпов без обязательной маркировки. Сигнал подтвердился: из торговой точки вывезли больше 760 одноразовых электронок и жидкостей. Экспертиза показала, что вся партия содержит никотин, её стоимость оценили примерно в 1 млн рублей.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), ему грозит до трёх лет лишения свободы.