В Светлом владелец магазина набрал подпольных электронок и жиж для вейпов почти на миллион, но его сдал покупатель

Проверка началась с жалобы местного жителя. Мужчина сообщил, что в лавочке продают товары для вейпов без обязательной маркировки. Сигнал подтвердился: из торговой точки вывезли больше 760 одноразовых электронок и жидкостей. Экспертиза показала, что вся партия содержит никотин, её стоимость оценили примерно в 1 млн рублей.