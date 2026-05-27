Трамп: США «разнесут» Оман, если тот попытается контролировать Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «разнесет» Оман, если страна предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив. Об этом он сообщил в среду, 27 мая, в рамках заседания кабинета министров в Белом доме.

— Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести, — приводит слова Трампа РИА Новости.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах Ирана и Штатов стороны «достигли некоторого прогресса», поэтому 23 мая или в течение нескольких дней «появятся новости» по этой теме.

Через Ормуз проходит около пятой части мировых поставок нефти. Блокировка пролива оказывает влияние на цены на нефть, логистику, страховые ставки и глобальный рынок. Какие страны больше всего пострадают от блокировки пролива, рассказал директор Центра общественно-политических проектов, эксперт ЭИСИ Константин Листратов.

