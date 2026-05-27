Стоматолог Жук объяснил, почему зубы темнеют с возрастом

Потемнение зубов с возрастом является естественным процессом, но его скорость и выраженность можно контролировать с помощью правильного ухода и стоматологических процедур. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук.
Эксперт пояснил, что изменение цвета происходит из-за истончения эмали, накопления пигментации от еды и напитков, а также внутренних изменений дентина. Особенно сильно темнеют депульпированные зубы, для которых обычное внешнее отбеливание неэффективно.
Для решения проблемы потемневших изнутри зубов специалист рекомендует эндоотбеливание. Эта процедура позволяет безопасно осветлить зуб из коронковой части и вернуть ему естественный оттенок.
Замедлить возрастные изменения помогают регулярная профессиональная гигиена, использование мягкой щетки и полоскание рта после употребления красящих напитков. При значительных изменениях также возможны установка виниров или коронок, однако важно сохранять здоровье и естественность зубов вместо стремления к искусственной белизне.
