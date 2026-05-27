Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате

Заместителя генерального директора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова задержали сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о растрате при выполнении гособоронзаказа. Как рассказали источники РБК, знакомые с материалами расследования, 26 мая топ-менеджеру предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности.
Как уточнили собеседники РБК, уголовное дело расследует ГСУ СКР по Москве. Оно было возбуждено 28 октября 2025 года и касается исполнения гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ. Следствие полагает, что в июне 2016 года институт заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку оборудования стоимостью 132,1 млн руб., при том что фактическая цена техники составляла около 78 млн руб. Разницу, превышающую 50 млн руб., участники схемы, по версии следствия, похитили и впоследствии обналичили.
Показания на Дмитрия Семизорова, по данным источников РБК, дали двое других фигурантов дела. Один из них находится под запретом определенных действий, второй — под домашним арестом.
Сам топ-менеджер концерна вину не признал, заявив в суде, что стал жертвой оговора.
27 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дмитрия Семизорова под стражу на два месяца, до 26 мая. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Адвокат ссылался на состояние здоровья подзащитного, указывая, что тот страдает гипертонической болезнью, неконтролируемой артериальной гипертензией и рядом хронических заболеваний, требующих постоянного медицинского наблюдения.
Вместе с этим защита подробно перечислила государственные награды и заслуги обвиняемого. Семизоров является кавалером ордена Александра Невского, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Мужества, медали «За отвагу», имеет статус ветерана боевых действий и звание почетного машиностроителя. В суд также была представлена характеристика за подписью представителей УВЗ, в которой Дмитрий Семизоров описывался как опытный руководитель, обладающий «глубокими знаниями, стратегическим мышлением и способностью эффективно организовывать работу коллектива».
В характеристике отмечалось, что под руководством Дмитрия Семизорова предприятия концерна в кратчайшие сроки были переведены на особый режим работы после начала военной операции на Украине, а поставки востребованных образцов вооружения и военной техники для Минобороны и Росгвардии выполнялись досрочно. Также в документе утверждалось, что топ-менеджер внес значительный вклад в модернизацию бронетанковой техники, внедрение новых технологических процессов и организацию выездных ремонтных бригад для восстановления поврежденной техники в зоне боевых действий.
Представители концерна подчеркивали, что отсутствие Семизорова на рабочем месте может негативно сказаться на исполнении гособоронзаказа и взаимодействии с Минобороны. В характеристике также говорилось, что топ-менеджер неоднократно выезжал в районы проведения боевых действий и приграничные регионы, рискуя жизнью и здоровьем.
Защита, возражая против ареста, настаивала, что обвинение строится исключительно на показаниях других фигурантов дела. Адвокат отдельно обратил внимание суда на то, что один из давших показания на Семизорова фигурантов дела ранее был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Следствие, настаивал он, не представило иных доказательств причастности Семизорова к предполагаемому хищению, кроме показаний этого человека и пересказов со слов другого фигуранта. Защитник также напомнил, что Семизоров много лет работал в системе оборонно-промышленного комплекса и, по его утверждению, вывел ряд предприятий из кризисного состояния.
Против избрания самой строгой меры пресечения выступил и прокурор. Представитель надзорного ведомства указал, что инкриминируемые события относятся к 2016 году, преступление носит ненасильственный характер, а сам обвиняемый имеет устойчивые социальные связи, государственные награды, постоянное место регистрации и проблемы со здоровьем. По мнению прокурора, оснований для заключения Семизорова под стражу следователем представлено не было.
Следователь, напротив, настаивал на необходимости ареста. В суде он заявил, что Семизоров обвиняется в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание по которому предусматривает до десяти лет лишения свободы. Он указал, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или воспрепятствовать расследованию, в том числе с учетом прежней службы в специальных подразделениях правоохранительных органов. Кроме того, следствие считает, что не все предполагаемые соучастники преступления установлены. Отдельно представитель СКР подчеркнул, что, по версии следствия, действия фигурантов поставили под угрозу обеспечение обороноспособности страны.
ЦНИИТОЧМАШ — одно из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на разработке стрелкового оружия, боеприпасов и экипировки для силовых структур. Институт был создан в 1944 году в подмосковном Климовске и входит в структуру госкорпорации Ростех. Дмитрий Семизоров возглавлял его с 2012 по 2018 год.
РБК направил запрос в пресс-службу Ростеха и «Уралвагонзавода».