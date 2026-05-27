Китайских журналистов познакомили с легендарным калининградским янтарем

Журналисты китайского государственного агентства Синьхуа впервые побывали в Калининграде и посетили Музей янтаря. В музее их познакомили с историей янтаря и рассказали о связях России и Поднебесной в прошлом и настоящем.
Экскурсию для гостей провела заместитель директора музея по научной работе Марина Кузнецова. Журналисты задали множество вопросов о происхождении янтаря и Янтарной комнате. В музее отметили, что жители Китая особенно ценят янтарь, считают его популярным подарком и наделяют особыми свойствами.
На память о визите представителям агентства подарили книгу, посвященную Янтарной комнате.
