Кровлю многоквартирного дома отремонтировали после вмешательства нижегородской ГЖИ

«На основании многочисленных обращений жителей сотрудники нашего отдела дважды проверили состояния кровли многоквартирного дома. При проведении инспекционного визита в квартирах были выявлены следы множественных протечек. По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях. По факту длительного бездействия домоуправляющая компания оштрафована на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, управляющей организации было выдано предписание. Исполнение предписания мы контролировали. Ремонт кровли на сегодняшний день выполнен. Рабочие вскрыли пузыри, зачистили кровлю в местах нарушения целостности, обработали битумом и покрыли слоем наплавляемого материала. Площадь ремонта составила 190 квадратных метров. Еще один участок будет сделан в ближайшее время. Вопрос остается на контроле», — рассказал начальник нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.