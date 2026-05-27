Кровлю многоквартирного дома отремонтировали после вмешательства нижегородской ГЖИ

190 кв. м кровельного покрытия заменила управляющая компания в доме № 13 по улице Заломова в Нижнем Новгороде.
Работы начались после предписания и штрафа Нижегородского нагорного отдела ГЖИ. Зимой жители дома обращались за помощью в инспекцию: они страдали от многочисленных протечек кровли.
«На основании многочисленных обращений жителей сотрудники нашего отдела дважды проверили состояния кровли многоквартирного дома. При проведении инспекционного визита в квартирах были выявлены следы множественных протечек. По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях. По факту длительного бездействия домоуправляющая компания оштрафована на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, управляющей организации было выдано предписание. Исполнение предписания мы контролировали. Ремонт кровли на сегодняшний день выполнен. Рабочие вскрыли пузыри, зачистили кровлю в местах нарушения целостности, обработали битумом и покрыли слоем наплавляемого материала. Площадь ремонта составила 190 квадратных метров. Еще один участок будет сделан в ближайшее время. Вопрос остается на контроле», — рассказал начальник нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.
С начала 2026 года коммунальщики отремонтировали крыши 126 многоквартирных домов после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области.
Напомним, в ГЖИ жители могут обратиться с помощью приложения и портала «Госуслуги. Дом». Также возможно очное обращение, для этого необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, в Госжилинспекции работает телефон горячей линии: 8 (831) 430 79 19.