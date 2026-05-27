Он разваливается: в доме на Московском проспекте Калининграда сработал датчик критического раскрытия трещины

В «падающем» доме на Московском проспекте, 27 мая сработал четвёртый датчик критического уровня раскрытия трещины, который находится на 11 этаже. По данным городской администрации, ширина трещины в этом месте превысила 10 сантиметров.
Первый датчик подал сигнал 12 марта на 12 этаже, второй сработал там же 16 марта, а третий — 5 мая. Все они также зафиксировали критические значения. В мэрии констатируют, что процесс разрушения здания стал необратимым.
В связи с угрозой обрушения власти вновь призвали жителей соседнего дома № 68, который соединён с аварийной высоткой балконами, срочно обратиться за временным жильём в мобильный офис, работающий во дворе.
Дом № 70 на Московском проспекте — это двенадцатиэтажное панельное здание, проблемы с которым начались ещё после землетрясения 2004 года. Ситуация усугубилась после строительства Второй эстакады и реконструкции набережной Трибуца — здание отклонилось от вертикали на 45 см, а по фасаду пошла большая трещина.
В июле 2015 года дом был официально признан аварийным, а его жильцов расселили. Изначально власти планировали восстановить здание, и даже называлась примерная стоимость ремонта в 50−60 млн рублей, что было дешевле сноса. Однако позже от этих планов отказались, и с 2025 года за состоянием дома ведётся постоянное наблюдение с помощью десяти датчиков.
Основная причина проблем — сложные геологические условия. Участок находится на так называемых «плывучих» грунтах, которые вызывают подвижку фундамента. Сейчас принято окончательное решение о сносе аварийной высотки. По заявлению главы администрации Калининграда Елены Дятловой, подготовку к демонтажу планируется начать осенью 2026 года. Сначала предстоит выполнить и согласовать проектную документацию, а также провести торги на отделение общих балконов от соседнего, 68-го дома. Демонтаж самого здания займёт около 12 месяцев.
На месте снесённой многоэтажки не планируется строить новое жильё, особенно элитное. Из-за сложных грунтов и огромных затрат на расселение и снос, здесь, скорее всего, появится зона для благоустройства: детская или спортивная площадка, а также парковка.