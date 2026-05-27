Курьез с длинноногими моделями на красной дорожке: сестры Аммосовы оказались не близняшками

Забавная ситуация произошла на премьере российского фильма. Сестры-модели Аммосовы, которые снимаются в разных российских проектах и фильмах, появились на красной дорожке. Присутствующие были уверены, что девушки- близняшки, и даже хотели спросить, какая между ними разница во времени рождения. Но выяснилось, что невероятно похожие красотки вообще родились в разные годы. Та, что в оранжевом костюме- Анастасия, в белом — Полина, и она младше сестры на три года! При этом обе с разницей в год в свое время получили титулы «Мисс Европа». Вот такая игра генов случается. Модели признались, что их действительно часто путают, хотя, казалось, такая разница в возрасте! Смотрите появление красоток на фильме «Мечтать не вредно».