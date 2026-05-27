Теннисист Рублёв рассказал о прогрессе в своём новом стиле игры

Российский теннисист Андрей Рублёв отметил положительную динамику в освоении нового стиля игры после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи. Об этом 13-я ракетка мира рассказал в беседе с championat.com.
Спортсмен подчеркнул, что новые тактические действия, включая удары по линии и выходы к сетке, начинают приносить результат на корте. Рублёв признался, что пока не может оценить уровень своей готовности, но уверен в правильном направлении развития.
Следующий матч российского теннисиста состоится 29 мая против португальца Нуну Боржеша. Встреча начнется в полдень по московскому времени.
