Теннисист Рублёв рассказал о прогрессе в своём новом стиле игры

Теннисист Андрей Рублев заявил, что его новый стиль игры начинает приносить результат.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублёв отметил положительную динамику в освоении нового стиля игры после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи. Об этом 13-я ракетка мира рассказал в беседе с championat.com.

Спортсмен подчеркнул, что новые тактические действия, включая удары по линии и выходы к сетке, начинают приносить результат на корте. Рублёв признался, что пока не может оценить уровень своей готовности, но уверен в правильном направлении развития.

Следующий матч российского теннисиста состоится 29 мая против португальца Нуну Боржеша. Встреча начнется в полдень по московскому времени.

Ранее теннисист Даниил Медведев вступил в спор с женой во время матча на «Ролан Гаррос».