В Смоленске осенью приступят к строительству первой очереди кампуса «Гагарин»

СМОЛЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Строительство первой очереди межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске планируется начать осенью 2026 года. В настоящий момент все проектные решения согласованы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«В рамках первой очереди группа компаний “ЕКС” готовится к выходу на три строительные площадки. Проектом предусмотрено возведение цифровой школы по системе “Школа 21”, учебного корпуса, а также объекта для проживания преподавателей. Все градостроительные решения по объектам кампуса согласованы. Планируется, что активная фаза строительства начнется осенью», — сообщил глава региона в «Максе» по итогам совещания с Минобрнауки РФ и подрядчиками.
Как отметил Анохин, проект кампуса объединит пять ведущих вузов региона — СмолГУ, СГМУ, СГСХА, а также филиалы Московского энергетического института и Финансового университета. Строительство развернется в центральной части города на участке, ограниченном улицами Пржевальского, Коненкова и Войкова. Наряду с новыми зданиями, проект включает реставрацию исторического дома-коммуны на улице Коненкова, где после реконструкции разместится жилье для преподавателей.
Как сообщалось ранее, завершение строительства объектов первой очереди намечено на 2028 год. В дальнейшем в рамках второй очереди планируется возвести студенческое общежитие и спортивную инфраструктуру.