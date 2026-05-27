Взятку закатали в бетон

Суд обратил в доход государства активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его родственников на 328 млн руб. в виде прибыли бетонного завода «Вектор» и имущества, полученного на взятку от бывшего депутата Карима Ибрагимова. Кроме Ильи Штокмана подсудимым проходит его брат Михаил. Прокуратура уверена, что взятку 55 млн. руб. господин Ибрагимов давал за то, чтобы его компания АГК получила муниципальный контракт на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Оформили взятку как договор на покупку 13 т гравия. Средства поступили на счета «Вектора». В дальнейшем семья Штокманов легализовала эти деньги через покупку земли и квартиры по фиктивным договорам займа. Ответчики вины не признали. Они настаивали на том, что пока нет окончательного решения суда по уголовному делу о взятке, обратить их имущество и деньги в доход государства невозможно.