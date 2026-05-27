Премьера документального фильма о Пахомовой и Горшкове прошла в «Иллюзионе»

«Этот год особенный, юбилейный — 50 лет назад была завоевана первая олимпийская медаль в истории танцев на льду. Папе и маме исполнилось бы по 80 лет. И уже 40 лет как нет с нами Людмилы Пахомовой, поэтому для нас очень было важно сделать этот фильм именно в этом году. Большая часть фильма посвящена Александру Гошкову, его деятельности на посту президента Федерации фигурного катания на коньках России, потому что его вклад в развитие мирового и российского фигурного катания абсолютно неоценим, и люди должны об этом знать и помнить, что была такая пара, что были такие чемпионы и что они сделали. И, конечно, этот фильм и о их легендарном тренере Елене Чайковской», — сказала Пахомова-Горшкова.