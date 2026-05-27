Премьера документального фильма о Пахомовой и Горшкове прошла в «Иллюзионе»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Документальный фильм о первых в истории олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове показали во вторник в московском кинотеатре «Иллюзион». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Фильм восстанавливает историю союза, который поначалу вызывал сомнения у спортивного руководства страны. Пахомова, опытная чемпионка СССР, выбрала в партнеры малоизвестного перворазрядника Горшкова. Под руководством тренера Елены Чайковской пара не просто добилась результата — она изменила представление о танцах на льду как таковых. Их «Кумпарсита» стала символом целой эпохи, а золото Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке вписало имена обоих в историю мирового спорта навсегда.
Генеральным продюсером картины выступила Юлия Пахомова-Горшкова, дочь олимпийских чемпионов. Для нее этот фильм — личный документ и одновременно обращение к широкой аудитории. В нынешнем году исполняется 50 лет победе в Инсбруке, 80 лет со дня рождения обоих родителей и 40 лет со дня ухода Людмилы Пахомовой. Режиссером фильма стала Дарья Червоненко.
«Александр Георгиевич был замечательным человеком, замечательным президентом федерации, я часто с ним сталкивалась, еще работая в олимпийском комитете. Это всегда был человек-праздник — необыкновенный, очень добрый и открытый. В фильме участвуют, по сути, все легенды нашего фигурного катания — Тарасова, Чайковская, которая рассказывает, как все это происходило, Авербух, Жулин. Когда я сказала одному известному журналисту, что Авербух и Жулин дали интервью, он усомнился — что они нового могут сказать? А то, что они рассказали, — это совершенно необыкновенная история. Для меня это было открытие, у нас много любителей фигурного катания, много людей, кто любит эту пару и помнит ее, очень важно оставить в истории воспоминания о них», — отметила Червоненко.
«Этот год особенный, юбилейный — 50 лет назад была завоевана первая олимпийская медаль в истории танцев на льду. Папе и маме исполнилось бы по 80 лет. И уже 40 лет как нет с нами Людмилы Пахомовой, поэтому для нас очень было важно сделать этот фильм именно в этом году. Большая часть фильма посвящена Александру Гошкову, его деятельности на посту президента Федерации фигурного катания на коньках России, потому что его вклад в развитие мирового и российского фигурного катания абсолютно неоценим, и люди должны об этом знать и помнить, что была такая пара, что были такие чемпионы и что они сделали. И, конечно, этот фильм и о их легендарном тренере Елене Чайковской», — сказала Пахомова-Горшкова.
В фильме о паре рассказали олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Татьяна Навка, Антон Сихарулидзе, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, тренеры Елена Чайковская и Татьяна Тарасова, актеры Сергей Безруков и Юлия Рутберг.