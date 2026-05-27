Эксперт Андрейчук рассказала, как накопить средства на квартиру

В 2026 году россияне приобретают жилье с помощью комбинирования накоплений, продажи старой недвижимости и ипотеки, а не только за счет наследства или помощи родителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты в сфере недвижимости Анастасия Андрейчук и Маргарита Калининская.
Андрейчук отметила, что молодые люди часто копят на первоначальный взнос годами, но инфляция снижает эффективность такой стратегии. Эксперт рекомендует начинать с покупки студии или однокомнатной квартиры с комфортным платежом, чтобы через пять лет улучшить жилищные условия без чрезмерной финансовой нагрузки.
Брокер Маргарита Калининская предупредила о рисках сделок без первоначального взноса и снижении привлекательности семейной ипотеки. Разрыв цен между новостройками и вторичным рынком достиг 64%, поэтому льготная ставка не всегда компенсирует высокую стоимость нового жилья.
Специалисты выделили строительство индивидуального дома как выгодную альтернативу городской квартире благодаря меньшей цене квадратного метра. Также рабочими сценариями остаются обмен старого жилья на новое с доплатой и продажа имеющейся недвижимости для формирования большого первоначального взноса.
Эксперты призвали покупателей оценивать ликвидность объекта, а не ориентироваться исключительно на размер ежемесячного платежа. Застройщики сейчас активно субсидируют ставки и предлагают рассрочки, что делает покупку реальной при грамотном планировании сделки.
