Космонавт вышел в открытый космос, показав записку «Мама, я надел шапку»

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос в 17.17 по Москве в среду вместе с еще одним российским космонавтом Сергеем Микаевым. Космонавтам предстоит установить российский радиотелескоп «Солнце-Терагерц», который предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не исследованном терагерцевом диапазоне. Полученные данные призваны помочь в изучении механизмов возникновения солнечных вспышек и в проверке возможности раннего обнаружения опасных космических объектов. Расчетная продолжительность выхода в открытый космос составила около пяти с половиной часов. Для Сергея Кудь-Сверчкова это второй космический выход в карьере.