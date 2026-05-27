Космонавт вышел в открытый космос, показав записку «Мама, я надел шапку»

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос, который состоялся в среду, 27 мая, показал в эфире табличку с надписью «Мама, я надел шапку», чтобы успокоить свою мать. Трансляцию миссии проводит Роскосмос.
Кудь-Сверчков вышел в открытый космос в 17.17 по Москве в среду вместе с еще одним российским космонавтом Сергеем Микаевым. Космонавтам предстоит установить российский радиотелескоп «Солнце-Терагерц», который предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не исследованном терагерцевом диапазоне. Полученные данные призваны помочь в изучении механизмов возникновения солнечных вспышек и в проверке возможности раннего обнаружения опасных космических объектов. Расчетная продолжительность выхода в открытый космос составила около пяти с половиной часов. Для Сергея Кудь-Сверчкова это второй космический выход в карьере.
Ученые из Института космических исследований РАН поставили перед собой задачу первыми в мире получить изображение солнечной короны с помощью наноспутника. Глава проекта Сергей Богачев рассказал, что эта задача находится «на грани реализуемости», но коллектив полон решимости ее выполнить.