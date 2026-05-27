Гимназия № 1 в Мариуполе сможет принять до 1 тыс. учеников после ремонта

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Гимназия № 1 в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) сможет принять до 1 тыс. детей после завершения всего комплекса работ по восстановлению. Об этом сообщил в «Максе» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«В городе вместе с восстановлением жилых районов развивается и социальная инфраструктура внутри них. Например, гимназия № 1 в Орджоникидзевском районе после проведенного комплекса работ в ней готова принять до 1 тыс. учеников. Обозначил Денису Владимировичу (Пушилину, главе ДНР — прим. ТАСС) один момент: вместе с ремонтом школ надо включать в план и дорогу, ведущую к ней. Безопасность детей — важный критерий», — написал Хуснуллин.
Вице-премьер также посетил ремонтируемый Мариупольский строительный профильный колледж. Он отметил, что данное учебное заведение площадью более 7 тыс. кв. метров обновляли и оснащали без остановки образовательного процесса, осталось завершить благоустройство.
«Порядка 500 студентов здесь получают востребованные на рынке труда специальности по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, технике и технологии строительства, архитектуре, прикладной геодезии. Ждем ребят на стройках страны», — отметил Хуснуллин.