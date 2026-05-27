На YouTube начнут автоматически отмечать ролики, созданные с помощью ИИ

Авторы смогут оспорить статус в личном кабинете.

Источник: Клопс.ru

На YouTube появилась функция, которая позволяет алгоритмам выявлять и помечать видео, созданные при помощи искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном блоге видеоплатформы.

Новый механизм работает с мая. Раньше пользователи сами указывали, применялись ли нейросети при создании контента. Теперь сервис сможет определять это без участия автора. В компании уточнили, что отметка появится, если система обнаружит значительное использование фотореалистичного ИИ.

Если алгоритмы ошибочно посчитают видео сгенерированным, автор сможет оспорить статус в YouTube Studio — сервисе для управления каналом и публикациями. Новая пометка, как утверждают в компании, не повлияет на рекомендации и продвижение роликов.

Отметку об использовании ИИ сделали более заметным для зрителей. В длинных видео она будет размещаться над описанием, а в коротких роликах — накладываться поверх изображения.

