Телеформат «Ниндзя-воин» станет олимпийским видом спорта в 2028 году

Элементы телешоу «Ниндзя-воин» (Sasuke), известного своими сложными полосами препятствий, станут частью олимпийской программы с 2028 года.
Международный союз современного пятиборья достиг соглашения с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, создателем оригинального шоу Sasuke. Нововведение предполагает, что элементы шоу «Ниндзя-воин» будут интегрированы в современное пятиборье, заменив традиционный конный спорт.
Новая дисциплина, названная «гонки с препятствиями», будет добавлена в программу уже на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Остальные виды состязаний современного пятиборья — фехтование, плавание, бег и стрельба — сохранят свое место в программе, передает Variety.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил сомнения относительно возможности полного допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины ранее обратились в МОК и Международную федерацию спортивного скалолазания с требованием проверить российских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса.