Телеформат «Ниндзя-воин» станет олимпийским видом спорта в 2028 году

Новая дисциплина, названная «гонки с препятствиями», будет добавлена в программу уже на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Остальные виды состязаний современного пятиборья — фехтование, плавание, бег и стрельба — сохранят свое место в программе, передает Variety.